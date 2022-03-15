ZBEÜ’de dış paydaş toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi dördüncü stratejik planı olacak olan 2023-2027 stratejik planı hazırlık çalışmaları kapsamında Kalite Komisyonu yıllık dış paydaş toplantısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya dış paydaş temsilcileri olarak Zonguldak Valiliği, Zonguldak İl Müftülüğü, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü, Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü, Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, özel şirket temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, üniversitenin stratejik planları ve hedeflerinin paydaşlar tarafından da benimsenmesi ve sahiplenilmesinin kalite ve başarı düzeyinin artırtılmasını sağlayacağını söyleyerek, yerel ve bölgesel kalkınma bağlamında, üniversitelerin kalite süreçlerinde elde edilen başarıda dış paydaşların büyük payı olduğunu vurguladı. Ayrıca Prof. Dr. Büyükgüzel, nitelikli ve yenilikçi, değer üretmeye odaklı bir üniversite misyonu ile hareketle katma değer elde eden, rekabetçi bir yükseköğretim ortamını teşvik eden üniversite olma hedefinde dış paydaşlarla birlikte hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantının ilk bölümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin her yıl düzenli olarak uyguladığı dış paydaş memnuniyet anketi sonuçları özetlendi akabinde dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerine katılımı, gerçekleşen katılımın etkinliği ve sürekliliği irdelendi görüş ve öneriler paylaşıldı.

Üniversite-sanayi-kamu işbirliği, yapılacak çalışmalar ve ileriye dönük hedefler konuşulduğu toplantıda stratejik planına ilişkin üniversite ile etkileşim içerisinde olunan dış paydaşların görüşleri alındı. Toplantı sonunda üniversitenin paydaşları ile halen devam etmekte olan iş birliklerinin kapsamının genişletilmesi konularında istişarelerin gerçekleştirilmesi, farklı statülerdeki paydaş grupları ile bir araya gelinmesi ve üniversitenin paydaşları ile etkin olarak yürüttüğü işbirliklerinin devam ettirilmesi kararları alındı.