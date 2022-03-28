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ZBEÜ’de "Dirgine’de bir devlet ormanı işletmesi denemesi" konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Ormancılık Haftası dolayısıyla konferans gerçekleştirildi.

ZONGULDAK 28.03.2022, 15:08
ZBEÜ’de "Dirgine’de bir devlet ormanı işletmesi denemesi" konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Ormancılık Haftası dolayısıyla konferans gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı tüm dünyada kutlanan baharın gelişini simgeleyen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş tarafından "Dirgine’de Bir Devlet Ormanı İşletmesi Denemesi" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Milli Parklar Bartın İl Müdürü Hande Nur Varol, Çaycuma MYO Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Zonguldak Orman Bölge Basın ve İletişim Şube Müdürü Ozan Acun, Çaycuma Orman İşletme Şefi Ümit Vural, ZBEÜ Çaycuma MYO akademisyen ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sunuculuğunu Öğr. Gör. Melek Toparlak Şahin’in yaptığı konferansta, ZBEÜ Çaycuma MYO Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu konferansın açılış konuşması gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Gümüş ise 1839’dan bu yana Türkiye ormancılığının tarihsel gelişimini ve bu süreçte Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dirgine İşletme Müdürlüğünün kurulma süreci konusunda bilgiler verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri program toplu fotoğraf çekimi ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Bayraktaroğlu tarafından Prof. Dr. Gümüş’e teşekkür belgesi takdim edilmesi ile sona erdi.

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