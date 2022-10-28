ZBEÜ’de Cumhuriyetin 99. Yıldönümü konferansı

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’ndeki konferansa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, senato üyeleri, akademik-idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta, Prof. Dr. Efiloğlu milletini çok seven ve onun refahı için çabalamış bir lider olarak Mustafa Kemal Atatürk’te cumhuriyet fikrinin nasıl oluştuğu ve nasıl hayata geçirildiği üzerine bilgiler verdi. Cumhuriyetin hayata geçmesi için devlet, vatan ve bağımsızlığın olması gerektiğine vurgu yapan Efiloğlu, Atatürk’ün gençlere duyduğu büyük güvenle cumhuriyeti onlara emanet ettiğini hatırlattı.

Yoğun katılımın olduğu konferansta konuşan Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, cumhuriyetin büyük fedakârlık ve çabalarla kurulduğuna değinerek herkesin görevini bu bilinçle yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık bir saat süren etkinlik teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.