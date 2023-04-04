ZBEÜ’de ‘5G ve Yapay Zekâ’ semineri
ERİCSSON TÜRKİYE VE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA ÇEVRİMİÇİ "5G VE YAPAY ZEKÂ" SEMİNERİ DÜZENLENDİ.
Ericsson Türkiye ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü işbirliği kapsamında çevrimiçi "5G ve Yapay Zekâ" semineri düzenlendi.
Mühendis adayları ve akademisyenlerin katıldığı seminerin moderatörlüğünü ZBEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kara üstlendi. Seminerde, Ericsson Türkiye’den Ferhat Karakoç “5G Security”, Ömer Faruk Tuna “Artificial Intelligence” , Sultan Ertaş “Machine Learning and Artificial Intelligence”, Alper Tunaboylu “Application Development” ve Aykal Gümüş “Internet of Things” konulu sunum gerçekleştirdi. 100’ün üzerinde katılımcının yer aldığı seminer, ileride yapılabilecek ortak araştırma ve proje faaliyetleriyle, olası işbirliği protokolleri üzerinde fikir alışverişinde bulunulmasının ardından son buldu.