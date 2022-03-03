ZBEÜ yenidoğan işitme tarama merkezi Sağlık Bakanlığınca birinci ilan edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Tarama Merkezi 2021 yılında Türkiye çapında en yüksek tarama oranı ile yüzde 99,4 birinci oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı “Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı” kapsamında, tüm yenidoğan bebeklerin doğdukları hastanede taburculuk öncesi temel işitme tarama testlerinin yapılması, ilk taramadan kalan bebeklerin 1. aylarında gerekli testlerin tamamlanması, işitmesinde problem tespit edilen bebeklerin 3 aylık olana kadar referans merkezlerde tanılarının saptanması ve gerektiği takdirde 6 aylık olmadan önce rehabilitasyonlarının sağlanması hedefleniyor.

Yenidoğan İşitme Tarama Merkezi Kasım 2020’de kliniği bünyesine alındı. Doç. Dr. Duygu Erdem sorumluluğunda odyolog Medine Gülşen Aydın ve odyometrist Neşe Can ile tarama işlemlerine devam ediyor. Merkezde ayda yaklaşık 60 bebeğin tarandığı ve 25-30 bebeğin çeşitli nedenlerle Referans merkezine sevk ediliyor.

Merkezin başarılarından dolayı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı merkez çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.