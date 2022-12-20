ZBEÜ Turizm Fakültesindeki projeye ARDEB-1002-A desteği

ZBEÜ Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesindeki Turizm İşletmeciliği bölümünde hazırlanan proje, TÜBİTAK-ARDEB 1002-A Hızlı Destek Modülü doğrultusunda desteklenmeye hak kazandı.

Turizm İşletmeciliği öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Ercan’ın yürütücülüğünde geliştirilen “Turizm Eğitiminde Deneyimsel Öğrenme Aracı Olarak Web Tabanlı Simülasyon Teknolojisi ve Otel Ön büro Derslerine Yönelik Bir Uygulama Önerisi” başlıklı projenin turizm öğrencilerinin ön büro dersleri için gerekli olan pratik eğitimini güçlendirmeyi amaçladığı bildirildi.

Bu doğrultuda web tabanlı simülasyon uygulaması (Önbüro WTS) geliştirmeyi hedefleyen projede, Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgisayar Teknolojileri programı Öğr. Gör. Yasin Özkan da araştırmacı olarak yer aldı.

‘Uygulamalı Turizm Eğitimi Gelişiyor’

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Fatih Ercan, yaptığı açıklamada proje doğrultusunda geliştirilecek olan simülasyon teknolojisinin aktif kullanımına sokulması ile uygulamalı turizm eğitimini teknolojiyle bütünleştirip geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bu sayede eğitimdeki kaliteyi arttıracaklarına inandıklarını söyleyen Ercan, bu sayede öğrenci memnuniyetinin de yükseleceğini ifade etti.