ZBEÜ, TP-OTC iş birliğiyle yeni bir laboratuvarı hizmete açtı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve TP-OTC iş birliği kapsamında Çaycuma Meslek Yüksekokulu, son teknoloji cihazlar ile donatılmış yeni bir laboratuvarı daha bünyesine kazandırdı.

ÇMYO Açık Deniz Teknolojileri Merkezi’ne TP-OTC iş ortağı Schlumberger (SLB) firması sponsorluğunda kurulan Sondaj Akışkanları Laboratuvarı, dün Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, TP- OTC Genel Müdür Yardımcısı Habil Öztürk, SLB Avrupa Tedarik Zinciri Müdürü Janaina Ruas, SLB Türkiye Ülke Müdürü Metin Talat Güleryüzlü, SLB MI Swacco Çamur Birimi Baş Mühendisi Mutlu Taç, ZBEÜ Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özarslan, TP-OTC Mühendisleri, ÇMYO Yönetimi ve akademik personeli ile Açık Deniz Sondaj Teknolojileri Programı ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Programı öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

SLB Yetkililerinin sunumları ile saat 13:30’da başlayan program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun SLB Avrupa Tedarik Zinciri Müdürü Janaina Ruas’a, TP- OTC Genel Müdür Yardımcısı Habil Öztürk’ün SLB Türkiye Ülke Müdürü Metin Talat Güleryüzlü’ ye plaket takdimleri ve konuşmaları ile devam etti. Ardından laboratuvarlar gezilerek konuklara ilgili programlar ve altyapı çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Akabinde SLB firması sponsorluğunda kurulan Sondaj Akışkanları Laboratuvarı kurdele kesilerek kullanıma açıldı.

Tören, konuklara ikram ve öğrencilerle sohbet bölümü ile devam edip aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.