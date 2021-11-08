ZBEÜ Tıp Fakültesi’nde amfi ve derslikler yenilendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda yürütülen altyapı ve iyileştirme çalışmaları kapsamında amfi ve dersliklere yönelik yapılan düzenlemeler tamamlandı.

Amfi ve dersliklerde yapılan yenilenme işlemleri sonrası hizmete sunulması ile ilgili olarak Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, “Fakülte binamızda devam eden iyileştirme ve yenileme çalışmaları kapsamında amfi ve dersliklerimizdeki süreçlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan amfi ve dersliklerde aydınlatmalar led aydınlatma ile değiştirilerek ve perdeler yenilenerek hem daha ferah bir ortam oluşturulmuş hem de elektrik sarfiyatında tasarrufa gidilmiştir. Ayrıca bazı dersliklerimizdeki zemin, sandalye, bilgisayar ve projeksiyon gibi donanıma yönelik iyileştirmeler yapılarak yenilenmiş, böylece hem öğrenci hem de öğretim üyelerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu çalışmalar boyunca desteğini bizlerden esirgemeyen Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Çufalı’ya şükranlarımı arz ederim” dedi.