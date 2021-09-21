ZBEÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’na Yüz Yüze Başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’na COVID-19 önlem kapsamlarına uygun bir şekilde yüz yüze olarak Dekanlık Binası Dönem 1 amfisinde 20 Eylül 2021 tarihinde saat 08:40’da başladı.

Açılış dersleri olan Temel Tıp Bilimleri Uyum Eğitimi, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Başkanı ve Mezuniyet Öncesi Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hande Aydemir tarafından yapıldı. Konuşmasında tüm öğrencilerini yüz yüze olarak görmekten mutluluğunu ifade eden Prof. Dr. Hande Aydemir, Tıp Fakültesi öğrencisi olmanın sorumluluklarını, bilincini ve zorluklarını anlattı.

Fakültenin 2024 yılına kadar Tıp Eğitimi Programını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edildiğinden, ancak akreditasyonun devamı için öğrencilerin de üzerine düşen görevler olduğundan bahsetti. Tıp Fakültesi mezununun taşıması gereken özellikleri de ayrıntılı olarak anlatan Prof. Dr. Hande Aydemir, Dönem 1 ders programının içeriğinden, Fakülte web sayfasından, geri bildirimlere katılımın öneminden de bahsederek fakültesinin amfileri, derslikleri ve laboratuvarları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ardından konuşmaya devam eden Dönem 1 koordinatörü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengü Gülhan Aydın, öğrencilerine Dönem 1 ders kurulları ve sınav yönetmeliği hakkında bilgiler verdi. Sonrasında Öğrenci danışmanlık sistemini anlatıp öğrencilere belirlenen danışman öğretim üyelerini bildirdi.

Uyum programının sonunda öğrencilere Öğrenci Mesleki Gelişim ve Öğrenci Mesleki ve Bireysel Gelişim Formları dağıtıldı.

Aynı gün öğleden sonra üniversiteden öğrenci topluluklarının Dönem 1 öğrencilerine yönelik hazırlamış olduğu sunumlar da gerçekleşti. Sırasıyla Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC), Bülent Ecevit Tıbbi Araştırmalar Topluluğu (BETAT), HAYAT öğrenci topluluğu ve Üniversitenin müzik grubu olan SoundDRUG öğrenci toplulukları tanıtım sunumlarını yaptılar. Topluluk başkanları, topluluklarının kuruluş amaçlarını, geçmiş yıllarda yaptıkları etkinlikleri, bu yıl içinde hedeflediklerini ve topluluklara katılım koşullarını anlattılar.

Dönem 1 öğrencilerine öğrenci topluluklarına katılımın hem mesleki hem de bireysel gelişime katkılı olabileceğinden ve kendilerinin de katılımıyla topluluk etkinliklerinin daha da artabileceğinden bahsettiler. Dönem 1 öğrencilerinin sorularının topluluk üyesi öğrenciler tarafından cevaplanmasıyla tanıtım sunumları başarıyla tamamlandı.