ZBEÜ Teknopark Kuantum siber güvenlik firması 2’nci oldu

Zonguldak Teknopark’ta faaliyetlerini yürüten Kuantum Siber Güvenlik firması, Bilişim Yıldızları Yarışması’nın “Teknopark Firmaları” kategorisinde 2’nci oldu.

Bilişim alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Şubesi tarafından onuncusu düzenlenen Bilişim Yıldızları Yarışması “Yerli ve Milli / Özgün Proje” temasıyla gerçekleştirildi. Yarışmada Zonguldak Teknopark bünyesindeki Kuantum Siber Güvenlik firması, “Siber Saldırılara Karşı Kompakt Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi” başlıklı projesi ile halk oylaması ve profesyonel olarak görev alan sektörün önde gelen uzman ve tecrübeli jürilerinin değerlendirmesi sonucunda teknopark firmaları kategorisinde 2’nci oldu.

Bilişim Yıldızları Yarışması, özel sektör, Ar-Ge merkezi olan özel sektör firmaları, üniversite, teknopark, teknopark şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmiş yerli ve milli/özgün proje uygulamalarını kapsıyor.