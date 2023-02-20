ZBEÜ senatosundan yardım maçına destek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi senato üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak amacıyla oynanacak olan dostluk maçı için bilet satın alarak depremzedelere destek oldu.

ZBEÜ Senato üyeleri geliri depremzedelere bağışlanacak olan TFF 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisi Zonguldak Kömürspor ile Amatör Lig 5. Grup takımlarından Karabük İdmanyurduspor arasında 22 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan dostluk maçına destek vermek amacıyla bilet satın aldı. Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda saat 14.00’da başlayacak maç için toplamda 50 bilet satın alan senatörler, organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Zonguldak Kömürspor basın sözcüsü Şükrü Öztürk, yaptığı açıklamada geliri afetzedelere bağışlanacak olan maçın bu anlamda büyük manevi bir değer taşıdığını söyleyerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Maç gelirlerinin elden yetkililere teslim edileceğini ve sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini duyuran Öztürk, desteklerden ötürü teşekkür etti.