ZBEÜ QR Projeleri ile ilkler arasında

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, QR teknolojisinin başta temizlik olmak üzere birçok alanda kullanımını yaygınlaştırmasıyla bölgede ve ülkede ilklerin üniversitesi olma yönünde hızla ilerliyor.

ZBEÜ Ereğli Meslek Yüksekokulu akademik personellerinden Öğr. Gör. Dr. Semih Çakır’ın ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Emrah Çağlayan’ın başarılı şekilde geliştirdiği ve yürüttüğü QR projeleri, Merkez Farabi Kampüsü ile başlayıp son olarak Ereğli ve Alaplı Kampüs alanlarının da dahil olması ile 15 birimde aktif hale getirildi.

Çağlayan ve Çakır’ın temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere geliştirdikleri QR kod uygulaması ile ZBEÜ’nün çeşitli binalarının tuvalet, koridor ve temizliğin gerekli olduğu diğer alanlarında yer alan etiketler uygulama yardımıyla okutularak temizlik alanlarının hijyeni ile ilgili istek, öneri ve şikayetler ilgili birimlere ulaştırılabilecek.

Kullanıcı Dostu Uygulama

Öğr. Gör. Dr. Semih Çakır, kullanıcı dostu olarak tasarlanan uygulama ile ilgili olarak projenin aktif olduğu birimlerden olumlu dönüşler aldıklarını, özellikle iş takibini kolaylaştırmasının yanında uygulamanın ilerleyen süreçlerde birimlerde sarf malzeme harcama maliyetini de azaltarak maddi kazanç sağlayacağını belirtti. Projenin kullanımını yaygınlaştırmak adına çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çakır, güvenlik personeli için de Ereğli Eğitim Fakültesinde deneme aşamalarının tamamlanmasının ardından uygulamanın tüm birimlerde kullanılabileceğini dile getirdi.