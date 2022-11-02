ZBEÜ OVAT Takımı, TEKNOFEST 2022 Robotaksi Yarışmasında üçüncü oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Otomasyon ve Arge Takımı (ZBEU OVAT) TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasında üçüncü oldu.

TEKNOFEST’in ‘Robotaksi Binek Otonom Araç’ yarışmasına katılan teknoloji takımı ZBEÜ OVAT, geçen ay ilan edilen yarışma sonuçlarına edilen itiraz üzerine yenilenen sıralamada üçüncülüğe yükseldi.

Yarışmanın sıralamadan bağımsız iki ödülünden biri olan ‘En İyi Takım Ruhu’ ödülünü de kazanan takımı, yarışmaya hazırlık sürecinde kendilerine her türlü desteği en ivedî şekilde sunan Mühendislik Fakültesi yönetimine ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini ileterek gelecek senelerde daha iyi başarılara imza atmayı amaçladıklarını belirtti.

Elde edilen dereceden dolayı açıklamada bulunan Rektör Özölçer, takımın danışmanlarını ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.