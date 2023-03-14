ZBEÜ öğretim üyesi Hatunoğlu Özbekistan’ın gündeminde

Uluslararası bir konferansa katılmak için Taşkent’e giden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Hatunoğlu, bilimsel çalışması ve Buhara Emirliği hakkında yaptığı açıklamalar ile Özbekistan gündemine damga vurdu.

ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Hatunoğlu, 6-7 Mart tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen ‘Ceditçilerin Maarifi Faaliyeti: Amaçları, Görevleri ve Türkistan’ın Gelişmesine Katkısı’ adlı uluslararası konferansa katıldı. Hatunoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı, Katagan Kılıngenler Hatıresı Muzesi, Türksoy, Abdullah Kadiri İjad Mektebi gibi kuruluşların sponsorluğunda gerçekleştirilen konferansta, ‘Yaş Buharalılar Hareketi’nin Devrimci Harekete Dönüşme Süreci’ başlıklı çalışmasını sundu. Hatunoğlu’nun çalışması Özbekistan medyasının büyük ilgisini çekerken, öğretim üyesi Hatunoğlu’nun Buhara Emirliği ile ilgili yaptığı açıklamalar da ülkedeki televizyon kanalları ve önemli sosyal medya hesaplarında adeta yankı uyandırdı.

Öğretim Üyesinin eşi Benifşe Hatunoğlu’nun son Buhara Emiri Alim Han’ın torunu olması da kamuoyunun ilgisinin artmasında bir etken olarak gösteriliyor.