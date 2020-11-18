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ZBEÜ Kütüphanede basılı yayın sayısı 170 bini aştı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kütüphanelerinde basılı kitap sayısı 150 bin 56’ya ulaşırken basılı süreli yayın, kitap ve tezden oluşan basılı yayın sayısı ise 170 bini aştı.

ZONGULDAK 18.11.2020, 15:32
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ZBEÜ Kütüphanede basılı yayın sayısı 170 bini aştı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kütüphanelerinde basılı kitap sayısı 150 bin 56’ya ulaşırken basılı süreli yayın, kitap ve tezden oluşan basılı yayın sayısı ise 170 bini aştı.

Eğitimde, bilimde, kültürel ve sosyal faaliyetlerde nitelikli ve nicelikli büyümesini sürdürerek evrensel standartlara ulaşmayı hedefleyen Bülent Ecevit Üniversite dünya standartlarında kaliteli eğitim imkanlarını öğrencileriyle buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Üretilmiş bilgiyi iyi bir organizasyonla kütüphane kullanıcılara sunan Bülent Ecevit Üniversitesi her geçen gün koleksiyonunu güçlendiriyor. Kütüphanede basılı kitap sayısı 150 bin 056’ya ulaşırken basılı süreli yayın, kitap ve tezden oluşan basılı yayın sayısı ise 170 bini aştı. Pandemi sürecinde öğrenciler tarafından özellikle tercih edilen elektronik kaynak sayısı 6 milyona yakınlaştı. Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkili olan yayınlar neticesinde; akademisyen ve öğrencilerin bilimsel yayınlara ulaşımı daha da kolaylaşacak. Sahip olunan zengin kitap arşivi; nitelikli yeni bilginin üretebilmesine de önemli katkılar sunuyor.

Kütüphanenin değerli bir hazine olduğunu ifade eden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Son zamanlarda üniversitemizin yayın sayısında yapılan artışlar; öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve dahası kütüphanemizden yararlanmak isteyen tüm hemşerilerimiz için önemli bir hazine 7/24 hizmet veren ve son yıllardan gelişen koleksiyonuyla kütüphanemizin önemli bir işlev görüyor” şeklinde konuştu.
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