ZBEÜ işbirliği protokolü imzaladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile TSO arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ZBEÜ ile ZTSO arasında protokol imzalandı. Rektörlük makamında yapılan imza töreni Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir’in katılımıyla gerçekleşti.

İmzalanan protokole göre; üniversite sanayi iş birliği doğrultusunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kayıtlı öğrencilere belirli sürelerde mesleki uygulama olanağı sağlanmasına yönelik kurallar ve esaslar görüşüldü.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer protokole ilişkin konuşmasında, ZTSO ile işbirliğine çok önem verdiklerini belirterek, protokolün iki kuruma da hayırlar getirmesini temenni etti. ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir’de eğitime her zaman destek olacaklarını belirterek atılan imzaların iki kurumda da faydalı olacağını söyledi.