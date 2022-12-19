ZBEÜ İnşaat Mühendisleri Topluluğundan ‘Benim Günüm İlk Baretim’ etkinliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki ZBEÜ İnşaat Mühendisliği Topluluğu tarafından İnşaat Mühendisleri Günü dolayısıyla Benim Günüm İlk Baretim” başlıklı etkinlik düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Belediye Başkanı Yardımcısı Yüksek İnşaat Mühendisi Ogan Göktürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Mimarlık ve Tasarım Fak. Dekanı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Ulubeyli, özel sektör ve sponsor firma temsilcileri, İnşaat Mühendisliği Bölümü akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yaptığı açılış konuşmasında gelişen teknoloji ile inşaat mühendisliği alanının daha da genişlediğini söyleyerek, inşaat mühendisi adaylarına meslek hayatlarında özverili bir şekilde çalışmalarını tavsiye etti. Konuşmasında İnşaat Mühendisliği Bölümünün daha önceki yıllarda elde ettiği başarıları hatırlatan Rektör Özölçer, faaliyetlerini aktif şekilde sürdüren bölümün bu azmini ve başarısını koruması gerektiğini vurguladı.

Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk ise konuşmasında öğrencilerin çok değerli bir mesleğe sahip olduklarını belirterek öğrencilere mesleklerini severek yapmalarını ve girişken, yenilikçi olmalarını tavsiye etti.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ise İnşaat Mühendisliği Günü münasebeti ile bütün katılımcıların özel gününü kutlayarak öğrencilerin ZBEÜ’de bulunmalarından dolayı ne kadar şanslı olduklarını dile getirdi.

Mimarlık ve Tasarım Fak. Dekanı ve İnşaat Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Ulubeyli de konuşmasında, ZBEÜ İnşaat Topluluğu’nu kısaca tanıtarak düzenlenen etkinlikten memnuniyetini bildirdi ve organizasyon ekibine teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından baret takma töreni ile devam eden etkinlik, öğrenciler için önceden hazırlanmış çeşitli hediye çekilişleri ve müzik dinletisi ile son buldu.