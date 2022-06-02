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ZBEÜ İletişim Fakültesi öğrencilerilerinden gönüllülük projesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Halka İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü öğrencileri gönüllülük projesi dersi çerçevesinde sokak hayvanlarına mama bıraktı.

ZONGULDAK 02.06.2022, 19:00
ZBEÜ İletişim Fakültesi öğrencilerilerinden gönüllülük projesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Halka İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü öğrencileri gönüllülük projesi dersi çerçevesinde sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Bölüm üçüncü sınıf öğrencilerinden olan Faruk Kılınç, Ebubekir Ekici, Mehmet Şerif Çoban ve Ufuk Can Kayış Zonguldak Farabi kampüsü ve çevre mahallelerde yaşayan hayvanların yoğun bulunduğu sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktılar. Öğrenciler bu etkinliği sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıklarını belirtti.

Bölümün bir diğer gönüllük projesi dersinde ise Gamze Aydın, Yavuz Selim Akdemir, Ayşe Işık, Nisa İpek Bulut ders çerçevesinde geçtiğimiz günlerde özel eğitim kurulu (III. Kademe) kuruluşunda özel eğitim gereksinimli öğrencileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretle özel eğitim öğrencileriyle vakit geçirildi ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirildi.

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