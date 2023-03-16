ZBEÜ İBF Akademik genel kurul toplantısı yapıldı

ZBEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2022 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla yapıldı.

ZBEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2022 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla gerçekleşti. Toplantı öncesinde Ombudsman Topluluğu tarafından fakülte binasında deprem bölgesindeki öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere açılan standı ziyaret eden Rektör Özölçer, çocuklara gönderilmek üzere kırtasiye desteğinde bulundu. Stantta bulunan öğrencilerle fotoğraf çektiren Özölçer, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Zengin Konferans Salonu’nda başlayan Akademik Genel Kurul Toplantısı’na İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şenay Saraç ile Dr. Öğr. Üyesi Caner Özdemir, bölüm başkanları ve akademik personel katıldı. Toplantıda Dekan Çakmak, fakültenin 2022 yılı faaliyetleri ve performansı hakkında sunum yaptı. Fakültede yedi bölümden 6’sının aktif olduğunu belirten Çakmak, sunumunda akademisyenlerin yaptığı ulusal ve uluslararası yayınlar, fakülte bünyesindeki koordinatörlükler, komisyonlar ve 2022 yılında düzenlenen etkinlikler hakkında sayısal veriler aktardı. Çakmak’ın sunumunun ardından bölüm başkanları kendi bölümlerini ve bölümde yürütülen ve yürütülmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgi sundu.

‘Yaptığımız çalışmalarla şehrimize katkı sunmalıyız’

Sunumların ardından akademisyenleri tek tek dinleyen Rektör Özölçer, yeni dönemde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi. İmkanlar dahilinde tüm birimlere her türlü desteği verdiklerine dikkat çeken Özölçer, şehir ve üniversite için çalışan ve üreten herkesin yanında olduklarının altını çizdi. Türkiye’nin deprem ve sel felaketleri gibi zor bir sınav verdiğine dikkat çeken Rektör Özölçer, “Elbet bu günler de geçer. Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde vatandaşlarımızın yanında olmalıyız. Yaptığımız çalışmalarla şehrimize katkı sunmalıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Özölçer ve Dekan Çakmak, SSCI ve SCI indeksli dergilerde makaleleri yayınlanan öğretim üyelerine teşekkür belgesi takdim etti. Yaklaşık iki saat süren toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.