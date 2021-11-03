ZBEÜ Hastanesi 2021 yılı hizmet içi eğitim programı düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi 202 yılı hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

27-28 Eylül ve 4-5-11-12-18-19-25-26 Ekim 2021 tarihlerinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Şebnem Kargı Konferans Salonunda, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi tarafından planlanan 2021 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi. Programın başında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, ardından Hemşirelik Hizmetleri Başhemşire Uzm. Hem. Vildan Kalkan Akyüz tarafından hizmet içi eğitimlerin önemine vurgu yapan açılış konuşması yapıldı.

Hastaneye bağlı olarak çalışan tüm personele yönelik hazırlanmış olan eğitimde;

“Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Uzm. Feride Dursun tarafından “Hasta Hakları ve Sorumlulukları, Hasta Memnuniyeti, Hasta Mahremiyeti”, Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi Uzm. Hem. Emel Ertuğrul Kırık tarafından “Hasta Güvenliği, İletişim (Etkili İletişim Becerileri, Çatışma Yönetimi, İş Yerinde İletişim, Hasta ile İletişim, Öfke Kontrolü, Öfkeli Hasta ve Öfkeli Hasta Yakını ile İletişim)”, C3 Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Uzm. Hem. Songül Demirok tarafından “Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon (KPR)”, Hemovijilans Hemşiresi Burcu Akkaya tarafından “Güvenli Kan Transfüzyonu”, Diyabet Hemşiresi Uzm. Hem. Safiye Çatalçam tarafından “Diyabet ve İlaç Tedavisi”, Hastane Bilgi İşlem Koordinatörü Mesut Uysal tarafından “Bilgi Güvenliği”, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Ayşegül Salcı Keleş tarafından “Enfeksiyon Kontrol Önlemleri ve Uygulamaları”, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Hülya Civelek tarafından “Anne Sütünün ve Emzirmenin Önemi”, Eczacı Deniz Başak Oktay tarafından “İlaç Güvenliği”, Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi İrem Çepni tarafından “Yara Bakım ve Stoma Eğitimleri” Nütrisyon Hemşiresi Şaziye Acar tarafından “Nütrisyon Eğitimleri”, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Özlem Demir tarafından “Organ Bağışı ve Önemi”, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalından, Prof. Dr. Berrak Güven tarafından “Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Uygun Örneklem Alımı ve Transferi”, Patoloji Laboratuvarından Sağlık Teknikeri Sevil Kayış tarafından “Tıbbi Patoloji Laboratuvarı Uygun Örneklem Alımı ve Transferi” konuları sunuldu.

Yapılan eğitim programının sonunda sunumlarıyla eğitime katkıda bulunan konuşmacılara Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Burak Bahadır, Başhemşire Uzm. Hem. Vildan Kalkan Akyüz ve Başhemşire Yardımcısı Uzm. Hem. Gülşah Yapıcı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.