ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesinde bağımlılık konusu konuşuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi çatısı altındaki pek çok bölüm hafta boyunca düzenledikleri seminer ve konferanslarla bağımlılık türlerine dair farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Arman, üniversite öğrencilerinin alkol bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla çevirimiçi seminer düzenledi. Söz konusu seminer öğrenci ve öğretim üyelerinden yoğun ilgi görürken, etkinlikte alkol bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturacak pek çok bilgi paylaşıldı.

Alkolün nörotransmitterler üzerindeki etkilerine ve yol açtığı zihinsel hasarlara ilişkin detaylı bilgilendirmenin yapıldığı etkinlikte, ayrıca alkolün yol açtığı sağlık sorunları ve hastalıklar örneklerle anlatılarak, alkolün toplum üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin istatistiksel veriler katılımcılarla paylaşıldı.

Bağımlılığın bir diğer çeşidi olan tütün bağımlılığı ise Psikolog Hatice Ünal tarafından verilen çevrim içi seminer yoluyla masaya yatırıldı. Etkinliklerde bağımlılık, bağımlılık döngüsü, bağımlılığın psikolojik temelleri, tütünün sağlık üzerindeki etkileri ve Dsm V’teki Tanı Kriterleri konuları tartışıldı.

Bir diğer tütün bağımlılığı etkinliği ise Üniversite Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün düzenlediği ve konuşmacı olarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden Doç. Dr. Özlen Konu katıldığı konferans oldu. ‘Tütün Bağımlılığıyla Mücadele’ temalı etkinlikte, Dr. Özlen Konu ‘Kolinerjik Sinyaller ve Kanser’ başlıklı sunumuyla tütün bitkisi içeriğindeki ana maddelerden olan nikotinin hücreye alınmasını sağlayan CHRNA5 proteini ve bu proteinin akciğer ve meme kanseri dahil birçok kanserdeki rolü hakkında katılımcıları aydınlattı. Güncel çalışmalarından örnekler de veren Dr. Konu, nikotin alınımının ve bağımlılığının kanser tedavisinde hastalığın nüksetmesi konusundaki etkilerini vurguladı.

Son olarak, Yeşilay Zonguldak Şubesi Koordinatör Formatörü Rehber ve Psikolojik Danışman Aynur Gözübek tarafından bağımlılık konusunda bir eğitim düzenlendi. Söz konusu eğitimde bağımlılık kavramı, bağımlılık döngüsü, teknoloji bağımlılığı ve belirtileri, teknoloji bağımlılığında riskli konumda bulunanlar, teknoloji bağımlılığı türleri, oyun bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, bağımlılıklarla mücadele yöntemleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri konularına yönelik ayrıntılı bilgiler verildi.