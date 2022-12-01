ZBEÜ erişilebilirlik genel kurulu toplandı

Erişilebilirlik Genel Kurulu, ZBEÜ birimlerindeki erişilebilirlik faaliyetlerini değerlendirmek ve yeni stratejilerin belirlenmesi amacıyla toplandı.

Tahir Karauğuz Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon yer aldı. Üniversitenin birim yöneticilerinin, daire başkanlarının ve fakülte ile yüksekokul sekreterlerinin de katıldığı toplantıda Yükseköğretim Kurumuna ‘Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülü’ne ve ‘Engelsiz Üniversite Programı Nişanı’na başvuracak birimlerin belirlenmesi, bakanlık erişilebilirlik denetimleri ve erişilebilirlik faaliyetlerinin planlanması hususları görüşüldü.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin 2023 yılı erişilebilirlik vizyonu ve erişilebilirlik temalı çalışmalar hakkında açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Engelsiz eğitimin üniversite için büyük bir önem taşıdığını ifade eden Özölçer, bu konudaki faaliyetleri öncelikli alanlardan biri olarak belirlediklerini söyledi. Yalnızca eğitim ve öğretimdeki engelleri değil, üniversitedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlarındaki engelleri de ortadan kaldırmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Rektör Özölçer, buna yönelik alt yapı çalışmalarına 2023 yılında hız vereceklerini belirtti.

Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon’un konuşmasıyla devam eden toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.