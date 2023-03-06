ZBEÜ ekibi deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarını tamamladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem hasar tespiti için görevlendirilen üniversite akademisyenleri çalışmalarını tamamladı.

27 Şubat günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer koordinatörlüğünde 4 ilde çalışmalarına başlayan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Tuna Ülger, Arş. Gör. Dr. Muhammet Karabulut, Arş. Gör. Dr. Murat Çavuşlu ve Arş. Gör. Dr. Emrah Dağlı deprem hasar tespit çalışmalarını tamamladı. ZBEÜ Deprem Hasar Tespit Komisyonu olarak yürüttükleri hasar tespit çalışmalarında, Kilis il merkezinde bulunan betonarme binaları, Organize Sanayi Bölgesi fabrika yapılarını ve tarihi sanatsal yapıları inceleyen ekip hızlıca yeniden inşa edilmesi planlanan ilin altyapısına önemli bir destekte bulunmuş oldu.

“İnşaat mühendisliği hizmeti almış betonarme yapılarda hasar oranı yok denecek kadar az”

Ekip yaptıkları değerlendirmede Kilis ilinin genel durumunun, komşusu olan Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a nispetle daha iyi olduğunu belirterek inşaat mühendisliği hizmeti almış betonarme yapılarda hasar oranının yok denecek kadar az olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede görevlendirilen bir diğer akademisyen Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Dr. Emrah Dağlı ise depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay’da incelemelerde bulundu. Hatay ili Antakya ilçesinde Bozhöyük Mahallesi ile Defne ilçesinin Harbiye Mahallesinde hasar tespit çalışmalarına 27 Şubat’ta başlayan Dağlı, betonarme, sanayi ve tarihi yapıları inceledi.

Deprem hasar tespitine devam eden ekip deprem merkez üssü olan Pazarcık ilçesi, Kahramanmaraş ve Gaziantep il merkezlerinde hasarlı yapılarda gözlemsel incelemelerde bulundu ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde takip ederek eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere hasarlı yapılardan beton ve demir donatı numuneleri aldı.