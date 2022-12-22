ZBEÜ Devlet Konservatuarının şan resitali büyük ilgi gördü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlediği şan resitali ile unutulmaz bir akşam yaşattı.

Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Melike Bolat’ın soprano olarak, Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Turgay Tunç’un ise piyanosu ile eşlik ettiği resitale Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü ve çok sayıda dinleyici katıldı.

İlginin yoğun olduğu resitalin sonunda Melike Bolat ve Turgay Tunç’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ile Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Yaklaşık bir saat süren etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.