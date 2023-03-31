ZBEÜ deprem bölgesine yardım tırı gönderdi

Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla gönüllük esasına dayalı olarak ZBEÜ birimlerinde toplanan gıda, su ve kırtasiye malzemeleri bugün yola çıktı.

ZBEÜ, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmaya katkı sunmak amacıyla Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer öncülüğünde yeni bir kampanya başlattı.

Geçen hafta başlatılan ‘Ramazan Gıda Kolisi’ destek kampanyası kapsamında tüm birimlerin katkılarıyla 1700’ün üzerinde gıda ile kırtasiye kolisi ve 3 palet su toplandı. 1 haftalık süreçte hazırlanan malzemeler, ZBEÜ Farabi Spor Salonunda bir araya getirilerek 14.30’da tıra planlı şekilde yüklendi.

Öncesinde İbn-i Sina Kampüsündeki malzemeleri alan yardım tırı, Farabi Kampüsündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 15.30’da deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Ramazan Gıda Kolisi kampanyasını sürecin başından bu yana bizzat takip eden Rektör Özölçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilebilecek depremde zarar gören vatandaşlar için destek vermenin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Türk Milletinin birlik, beraberlik ve dayanışmayı tarihten bugüne en önemli değer olarak gördüklerini söyleyen Özölçer, “Bu değere sahip çıkarak depremzede vatandaşlarımıza destek olunması amacıyla başlattığımız kampanyaya duyarlı davranan tüm personelime teşekkür ederim” dedi.