ZBEÜ Çaycuma kampüsünde depremzedelerle nevruz buluşması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu tarafından Çaycuma kampüsünde bulunan depremzedelerle Nevruz buluşması gerçekleştirdi.

Nevruz Bayramı etkinliği çerçevesinde, Çaycuma Kampüsü Kredi ve Yurtlar Kurumu konferans salonunda akademik ve idari personel ile depremzedelerin katılımıyla günün anlam ve önemine ilişkin konferans düzenlendi. Öğr. Gör. Melek Toparlak Şahin’in sunum yaptığı konferansta, nevruzun anlamı ve önemi, nevruz gelenekleri, büyük ateş, toprağın uyanması, Ergenekon kültürü ve Türk kültürünün gelişimi konuları konuşuldu. Etkinlikte konuşan Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, özellikle afet durumlarında beraberlik ve dayanışmanın öneminin hatırlandığını, ancak böyle üzücü krizler yaşanmadan dayanışmanın önemini ve ne kadar büyük bir değer olduğunun hatırlanması gerektiğini dile getirdi.

Depremzedelere kapılarının her daim açık olduğunu belirten Yazıcı, onların yaralarını sarmak için Üniversite ve Yüksekokul olarak ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.