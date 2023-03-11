ZBEÜ birimlerinden depremzedelere yeni destekler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi birimleri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan afetzedeler için yeni çalışmalarla desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, depremzedeler için kurdukları birimler ile Üniversitenin destek faaliyetlerine yenilerini ekledi. Bu kapsamda Üniversite Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Afet ve Travma Polikliniğini faaliyete sokarak geçtiğimiz haftadan bu yana 17 depremzedeye psikiyatri desteği sağladı. Afetzedelere yönelik destek çalışmalarından bir yenisi de Sosyoloji Bölümü’nden geldi. Buna göre şehirde misafir edilen depremzede vatandaşlara destek olmak amacıyla çalışma komisyonu oluşturuldu. Sosyoloji ana bilim dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dirimeşe’nin başkanlığını yürüttüğü komisyonun, kamu otoriteleri ile hedef kitle arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, afetten kaynaklanabilecek muhtemel sosyolojik sorunlara çözümler sunmak ve yaşlı, kadın, çocuk sosyolojisi ile afet sosyolojisi gibi alt dallarda destek vermek amacıyla kurulduğu açıklandı.