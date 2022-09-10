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ZBEÜ Birim Kalite Komisyonları toplandı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında toplandı.
ZONGULDAK 10.09.2022, 13:01
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında toplandı.
Rektörlük Senato Salonu’nda akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilere sunulacak hizmetlerin iyileştirilmesi konusunda atılacak adımlar değerlendirildi.
Öğleden sonra yaklaşık iki saat süren toplantıda birim temsilcileri, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı sürecinde yapılan çalışmalar ve atılması gereken adımlar hakkında bilgilendirildi.
Toplantı birimlerden gelen önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.
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