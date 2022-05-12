ZBEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Rio Grande do Sul Üniversitesi ile işbirliğini sürdürüyor

Brezilya’nın Rio Grande do Sul Üniversitesi (UFRGS) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü arasında bir süredir devam eden iş birliklerini geliştirme amaçlı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya ZBEÜ adına Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Kızılçay ve öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çetiner ve Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kara katıldı. Rio Grande do Sul Üniversitesi Üniversitesi adına ise toplantıya Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dante Barone ve bölüm öğretim üyeleri Prof. Dr. Edison Pignaton de Freitas ve Prof. Dr. Walter Fetter Lages katıldı.

Toplantıda öğretim üyelerinin çalışma alanları eğitim programı ile ilgili bilgilendirmeler sonrasında yürütülmekte olan uluslararası projeler, planlanan uluslararası faaliyetler, öğrenci ve öğretim üyesi değişim imkanları masaya yatırıldı. Yenilenme sürecinde olan iş birliği anlaşmasının çerçevesinde Erasmus+ staj hareketliliğinin de alınarak bölümden UFRGS’ye staj hareketliliği yapılması ve Brezilyalı öğrencilerin Üniversiteye gelmesi için imkan sağlandı. İki bölümün öğretim üyelerinin irtibatı sürdürerek önümüzdeki günlerde önemli projeler gerçekleştirmeleri bekleniyor.