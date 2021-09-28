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ZBEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ‘ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ aldı.

ZONGULDAK 28.09.2021, 11:29
ZBEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ‘ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda bilgi güvenliği alanındaki çalışmalara büyük katkı sunacak ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Proks Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Tarafından yapılan denetimlerde, uyguladığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 standardına uygunluğunun belirlenmesiyle, Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Onayı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandı.

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