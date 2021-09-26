ZBEÜ, B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı TEKNOFEST 2021 Türksat Model Uydu Yarışması Türkiye Birincisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bilim takımları, Havacılık ve Uzay alanındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Geliştirdikleri Model Uydu ile Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te finale kalan B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, Türkiye birincisi oldu. Şampiyon öğrenciler birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirilen, Türkiye’nin en büyük teknoloji yatırımlarından biri olan TEKNOFEST’te, Türksat Model Uydu Yarışması’nda 110 takım arasından finale kalan B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde ettikleri başarının ardından açıklamalarda bulunan Takım Kaptanı Berkay Akdemir; Bir grup mühendisin hayallerine giden yolculuk diyerek çalışmalarına başladıklarını, birçok zorluğa göğüs gererek ve bir ekipten ziyade aile gibi sımsıkı kenetlenerek bu başarıya ulaştıklarını belirtti. Akdemir; “Hayallere ulaşmak kolay değildi, biz de ilk günkü heyecanla hiç durmadan ve yorulmadan çalıştık. Çünkü biz gençlere emanet edilen bu vatanı, göklere çıkarmak ve hak edilen o şanlı yerde bayrağımızı dalgalandırmak, en büyük hayalimiz. Bugün hayalimizi bir ileri seviyeye taşıyarak Turksat Model Uydu Yarışması 1.si olduk. Bu süreçte başta ailelerimiz olmak üzere bize tüm desteklerini sunan üniversitemize, Mühendislik Fakültesi Dekanlığına, ana sponsorumuz Metal Yapı Holding ve Skymark Aerospace’ye çok teşekkür ederiz. Bizlere inanan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Uykusuz ve yorgun geçen, gece-gündüz demeden sonsuz emek ve büyük fedakârlıklarla yaşadığımız güzel tecrübeleri geride bırakarak daha deneyimli şekilde çalışmalarımızı devam ettirmeyi görev edindik ve bundan sonra da hayallerimize giden yolculukta takımımızla her zaman daha iyisi için emek vermeye devam edeceğiz. İnandık, çalıştık ve kazandık” şeklinde konuştu.

Öğrencileri yalnız bırakmayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, festival alanında öğrencilerle bir araya gelerek takımın heyecanına ortak oldu. Takımın elde ettiği başarıdan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Rektör Çufalı, birinci olan öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.