ZBEÜ, Avrupa’nın en büyük yükseköğretim fuarında yerini aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ekibi, İspanya’daki Avrupa’nın en yüksek katılıma sahip yükseköğretim fuarında yerini aldı.

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen fuara ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Feray Çiçek katıldı.

3 gün sürecek olan #EAIE2022 fuarında ZBEÜ yetkilileri, Dünya’nın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerden gelen temsilcilerle görüşmeler yaparak hem üniversiteyi tanıttı hem de karşılıklı iş birliği ihtimallerini değerlendirdi.

Fuar ile ilgili konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, böylesi yüksek katılımlı bir fuarda üniversitenin de yer almasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yenilikçi ve girişimci bir ruha sahip olan üniversitenin Avrupa’da daha tanınır bir üniversite haline gelmesi konusunda girişimlerini sürdüreceklerini söyleyen Kutoğlu, bu süreçte Erasmus+ anlaşmalarının sayısını arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Kutoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e bu süreçte sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.