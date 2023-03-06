ZBEÜ afetzedelere desteğini sürdürecek

Zonguldak Kızılay heyeti bugün Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret etti.

Türk Kızılayı Zonguldak Toplum Merkezi yöneticisi Sevgi Aslan, il yönetim kurulu üyesi Kadir Şahin Başkal, Volkan Kulakçı ve Kızılay gönüllüsü Murat Kara bugün Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Konuklarını makamında ağırlayan Rektör Özölçer, Kızılay’ın deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında kendilerinden bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketinin ardından yaralarının sarılması adına Üniversite olarak gerçekleştirilen girişimlerin neler olduğunu aktardı. Özölçer, “bundan sonraki süreçte de Üniversite olarak hem şehrimizde misafir ettiğimiz afetzedelere hem de deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye gayret göstereceğiz” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.