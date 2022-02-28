Zabıtalardan işletmelere denetim

Zonguldak’ta zabıta ekipleri tarafından kent merkezinde ’Pastane ve Unlu Mamuller’ unvanlıya çalışan işletmelere denetimlerde bulundu.

Zabıta ekipleri kent merkezinde denetimlerine devam ediyor. Ekipler kent merkezinde ’Pastane ve Unlu Mamuller’ unvanlıya çalışan işletmelere denetimlerde bulundu. Yapılan denetimler sonucunda bir işletmeye umumi temizlik kurallarına riayet edilmediğinden, dört işletmeye de son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa arz ettiklerinden Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi.

Öte yandan denetimlerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.