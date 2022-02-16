Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür"
Zabıtadan sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi
Zonguldak’ta zabıta ekipleri kent merkezinde sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda denetimlerde bulundu.
ZONGULDAK 16.02.2022, 11:13
Zonguldak’ta zabıta ekipleri kent merkezinde sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda denetimlerde bulundu.
Zabıta ekipleri korona virüs vakalarının artması nedeniyle denetimlerine hız verdi. Ekipler, kent merkezinde bulunan dükkanları ziyaret ederek sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Esnaflar ise kurallara titizle uymaya devam edecekleri konusunda söz verdi. Denetimlerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.