Son Dakika
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Dağlık Karabağ'daki Türkiye Rusya Ortak Gözetim Merkezi iki hafta içinde hazır olacak'
Zabıta yeni yıl öncesi işyerlerini denetledi
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi işyerlerini denetledi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
ZONGULDAK 31.12.2020, 17:49
6
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi işyerlerini denetledi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı öncesi kuruyemiş, pastane ve tatlı satış yerleri başta olmak üzere işyerlerinde denetim yaptı.
İlçe genelindeki gıda üretim ve satış yerlerini denetleyen ekipler Covid-19 tedbirlerine uyum, gıdaların saklanması, depolanması, son kullanma tarihleri, genel temizlik, çalışan personelin kıyafetleri, hijyen eğitim belgesi gibi konularda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.Zabıta Müdürü Halit Aydın, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek “Vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuzluk karşısında Alo 153 Zabıta hattını ya da 0 372 333 11 53 numaralı telefonu arayarak şikayetlerini dile getirebilirler” dedi.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü