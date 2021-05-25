Son Dakika
YENİ DÜNYA DÜZENİNDE PERAKENDE YÖNETİMİNİN ANLATILDIĞI KİTAP “MÜŞTERİYİ YAKALAMAK” TÜM KİTAPÇILARDA!
Zabıta ekiplerinden sosyal mesafe ve maske denetimi
Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlerde bulundu.
ZONGULDAK 25.05.2021, 14:56
Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlerde bulundu.Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri korona virüs kapsamında kent merkezinde denetimlerine devam ediyor. Ekipler kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan esnaflara ise cezai işlem uygulandı. Öte yandan denetimler hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.