Zabıta ekiplerinden sosyal mesafe ve maske denetimi

Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlerde bulundu.

Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri korona virüs kapsamında kent merkezinde denetimlerine devam ediyor. Ekipler kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan esnaflara ise cezai işlem uygulandı. Öte yandan denetimler hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.