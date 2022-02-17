Son Dakika
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı
Zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ürünlerini denetledi
Zonguldak’ta zabıta ekipleri Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesiyle denetimlerini sıklaştırdı.
ZONGULDAK 17.02.2022, 17:25
Zonguldak’ta zabıta ekipleri Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesiyle denetimlerini sıklaştırdı.
Zabıta ekipleri Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesiyle marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Marketlerde denetim yapan zabıta ekipleri temel gıda ürünlerindeki etiketleri denetledi. Ekipler ürünlerin etiketlerini tek tek kontrol ederek fiyatları denetledi.