Yürksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin kırsalındaki yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle köyde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlarda o anları cep telefonlarına kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Öte yandan kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı ise 1 derecelere kadar düştü.

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.