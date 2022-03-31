banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri projeleri ile hedefleri büyük

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Yunus Emre Ortaokulu eTwinning projeleri ile dünyaya açılmaya devam ediyor.

ZONGULDAK 31.03.2022, 12:46
Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri projeleri ile hedefleri büyük

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Yunus Emre Ortaokulu eTwinning projeleri ile dünyaya açılmaya devam ediyor.

2021-2022 Eğitim-öğretim yılında Yunus Emre Ortaokulu eTwinning projeleri ile 4 farklı ülkeden (Türkiye,Polonya,Romanya,İspanya) 7 ortağın yer aldığı ‘’You’ve Got A mail’’ ‘’Mesajınız Var’’ adlı eTwinning projesinin yürütüldüğü ortak takım çalışmalarının yapıldığı bir proje oldu. Projenin kuruluş amacı; öğrenciler İngilizce dilinde pratik yaparak becerilerini geliştirecek,farklı ülkelerden yeni arkadaşlar edinecek,öz güvenlerini geliştirecek. Çağın hızla gelişmekte olan web2.0 araçlarını öğrenip kullanma becerilerini geliştirecekler. Okullun İngilizce öğretmeni Gülşah Karaoğla’ nın katıldığı bu proje öğrencilerin İngilizce dersine olan becerilerini geliştirmeyi ve farklı kültürleri tanıyarak bu bilgilerini yaşamlarında kullandırmayı amaçlıyor.

Proje katılımcısı Yunus Emre Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gülşah Karaoğlan, proje ve okuldaki eTwinning faaliyetleri hakkında şunları söyledi;

“Okulumuz aktif bir şekilde eTwinning faaliyetlerini yürütmektedir. Bu projemizde amacımız;öğrenciler arasında aktif İngilizce kullanımı, teknoloji kullanımı, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hakkında farkındalık oluşturmak. Öğrencilerin özgüvenlerini artırıp, bireysel ve grup çalışmalarını geliştirmek. Projemiz esnasında öğrendiklerini günlük hayatlarında kullanabilmek. Öğrencilerin kendi başlarına öğrenme becerilerini geliştirmek. Öğrencilerimizin gelişen ve değişen çağa ayak uydurması dijital vatandaşlık kavramını anlamalarını ve kendilerini başka bir dilde ifade edebilme becerilerini hedeflemekteyiz. Projemiz Eylül ayında başladı Nisan ayında bitmiştir. Karışık ülke takımları kurarak öğrencilerimiz farklı ülkelerden arkadaşları ile birlikte çalıştılar ve ortak ürün oluşturdular.”

Karaoğlan açıklamasında ortak ürünlerimizden bazıları şöyledir; “Öğrenciler iklim değişikliği,çevre ve sürdürülebilirlik hakkında video takımı oluşturup video çektiler, oyun takımı kurup yeni bir oyun oluşturdular. Hikaye ekibi kurup yeni bir hikaye oluşturup bir hikaye kitabı ortaya çıkardılar. Slogan ekibi oluşturup slogan yazdılar ve bir takvim oluşturdular. Bunları yaparken Canva,Padlet,Storyjumper gibi web 2.0 araçları kullandılar. Mentimeter,Answergarden gibi web2.0 araçları ile beyin fırtınaları yapıp çevrimiçi toplantılar düzenledik. Farklı ülkelerden arkadaşları ile etkileşim sağladı ve İngilizce konuşma becerilerini bu sayede geliştimiş oldular. Yeni yılda geleneksel posta yoluyla kendi hazırladıkları kartları diğer ülkelerdeki arkadaşlarına posta yoluyla gönderdiler. Hazırladıkları kartlardan sanal sergi oluşturduk. Çalışmalarımızın bir kısmını aynı zamanda okul sitemizden ve okul sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Birbirlerine mailler göndererek hem İngilizce becerilerini geliştirdiler hemde birbirlerini daha yakından tanıdılar. Güvenli İnternet Gününü kutlayıp nasıl daha güvenli internet kullanılır yaptığımız etkinlikler ve oynadığımız oyunlar ile etkili bir şekilde öğrendiler. Projemizin sonunda velilerimizden ve öğrencilerimizden aldığımız dönütler projemizin amacına fazlasıyla ulaştığını göstermektedir. Projemizi yürütürken desteğiyle yanımızda olan okul müdürümüz Güray Çalışkan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19