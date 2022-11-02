Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Çaycuma’yı temsil etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Rize’de düzenlenen TEKNOFEST 2022’de Çaycuma’yı başarıyla temsil etti.

Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri “Akıllı Musluk Aparatı” projesiyle Su Muhafızları adlı takım öğrencilerinden oluşan; İnci İpek Baysal, Simay Maden, Cemre Muslubaş, Kerem Bükrübaş Teknofest’te yer aldı. Öğrencilerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenen TEKNOFEST’de yer alan ortaokul öğrencileri Rize’de Çaycuma’yı başarıyla temsil ederek gurur yaşadı.

Danışman Öğretmen Emre Yüzgeç, Rize sonrası açıklamada bulundu:

"2021-2022 Eğitim öğretim yılında takım arkadaşlarımızla aklımıza gelen parlak bir fikirle Teknofest yolculuğuna ilk adımı atıp başvurumuzu yaptık. Sürecin zor olduğunun farkındaydık ama okul tarihinde bir ilki başarmak istiyorduk. Uzun ve zorlu süreçlerin ardından finallere kaldığımızı öğrendik, bu kadar dezavantajlı bir bölgenin okulundan, öğrencilerimin üstün emeğiyle Çaycuma ilçe genelinde finallere kalmanın haklı gururunu yaşıyorduk. Takımdaki öğrencilerimizin çoğu hayatları boyunca Zonguldak dışına çıkmamış öğrencilerdi. Onlar için böylesine büyük bir festivale katılmak, orada jüriye sunum yapmak, yapılan diğer projeleri gezmek inanılmaz bir deneyimdi. Rize’de düzenlenen festival süresince Rize’nin eşsiz doğal güzelliklerini de gezme fırsatı bulduk. Teknofest’e hazırlık süresince bize desteğini esirgemeyen Okul Müdürümüz Güray Çalışkan’a ve verdiği desteklerden ötürü okulumuz matematik öğretmeni Gülcan Karahan Doğuz’ a teşekkür etmek istiyorum."