Yukarıtaşçılı öğrencileri "Göldağı" e-dergisini çıkardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Yukarıtaşçılı İlkokulu ve Ortaokulu, öğrencileri ile ortak bir ürün oluşturmak, onları araştırmaya ve üretmeye teşvik etmek amacıyla okulda e dergi çalışmalarına başladı.

Okul yönetici ve öğrencileri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’ı makamında ziyaret ettiler. İlk çıkardıkları "Göldağı -Ramazan Sayısı" e dergi örneğini Müdür Baş’a takdim edildi.

Yukarıtaşçılı İlkokulu Okul Müdürü Mustafa Aydın, okulda e dergi çalışmaları hakkında şunları söyledi;" 21.Yüzyılın ve geleceğin becerileri ile donanmış, geçmişine ve kültürüne sahip çıkan, bilime sevdalı, çevresine duyarlı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek olan vizyonumuz doğrultusunda, geçmişten günümüze birçok kültürel öğeyi içerisinde barındıran temalar ile e dergi çalışmalarımıza başladık" açıklamalarında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, “İçinde kültürümüz, değerlerimiz ve öğrencilerimizin emeği olan başarılı dergi çalışmalarından dolayı okul yönetici ve öğretmenlerini tebrik ederim, öğrencilere çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.