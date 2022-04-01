Yukarıtaşçılı öğrencileri “Ben de varım” dedi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Yukarıtaşçılı İlkokulu Ögrencileri Öğretmenleri Fazilet Güneş ve Gülsüm Arslan rehberliginde e Twinning Projesi ile "Ben de Varım" dediler.

Çaycuma Yukarıtaşçılı İlkokulu 1’nci sınıf Öğretmeni Fazilet Güneş ve Samsun Ayvacık Eynel İlkokulu 2’nci sınıf Öğretmeni Gözde Türkmen’in kurucu oldukları “Ben de Varım "e Twinning projesi çerçevesinde, Aralık ayından bu yana farklı ilden öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla bir çok etkinliğe imza atıldı.

Her çocuğun özel olduğunu vurgulayarak öğrenme yolculuğunda öğrencileri bedensel, zihinsel ve kültürel olarak geliştirmeyi; öz güven, dijital yetkinlik ve iletişim becerileri kazandırmayı amaçlayan projede Müzik Eğitimi, Ebru Sanatı, Satranç Eğitimi, Okur Yazar Buluşması, Sanal Müze Atölyesi gibi sanatsal webinarlarla öğrenciler uzman kişilerle buluşturuldu. Ayrıca öğrenciler; akrostiş şiir, e-kitap, e-dergi yazarak ve web 2.0 araçlarını aktif kullanarak oyunlar tasarlayıp oynadılar. "Ben De Varım "isimli rap şarkı da yapan öğrenciler yaptıkları tüm etkinlikleri okullarında sergilediler.