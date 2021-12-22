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Yük gemileri dalgalarla boğuştu
Zonguldak’ta dev dalgalar nedeniyle yük gemileri limana demir atmakta zorluk çekti.
ZONGULDAK 22.12.2021, 14:50
Zonguldak’ta dev dalgalar nedeniyle yük gemileri limana demir atmakta zorluk çekti.
Zonguldak’ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi.
Dev dalgalar nedeniyle açıkla duran yük gemileri limana yaklaşmakta zorluk çekti.
Dakikalarca denizde beşik gibi sallanan tekneler bir süre sonra limana demir attı.