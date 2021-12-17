Yöresel değer manda yoğurdu Ankara’da yaygınlaşıyor

Coğrafi İşaretli Çaycuma Manda Yoğurdu ‘nun yaygınlaştırılması ve piyasa kontrolünde karşılaşılan sorunlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına ziyarette bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’yi ziyaret eden Çaycuma heyeti yöresel değer olan Çaycuma Manda Yoğurdu hediye edildi. Geleneksel üretimin tescili “Coğrafi Ürün” işaretinin kullanımının yaygınlaştırılması için görüşme sağlandı. Görüşme sonrasında TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanı Dr. Süleyman Arslan’ da ziyaret edilerek kendisi ile 2022 yılında uygulamalarına başlanılacak olan ‘Halk Elinde Manda Islahı Projesi’ ile ilgili görüşmeler yapıldı. Ayrıca projenin yürütülmesinde görev alacak saha sorumlusu TAGEM Uzmanlarından Dr. Kürşat Alkoyak ile de son hazırlıklarla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yöresel değerimiz Çaycuma Manda Yoğurdu’nun geleneksel üretiminde tescilini yaptırdığımız “Coğrafi Ürün” işaretinin kullanımının yaygınlaştırılması açısından önemli bir aşama kat etmiş bulunmaktayız. Görüşmelerimiz sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı uzman ekipleri yakın zamanda bölgemize gelerek manda yoğurdu üretiminin artırılması ve iyileştirilmesi konusunda eğitim ve diğer destek çalışmalarına başlayacaktır. Bunların yanı sıra 2022 yılında uygulamasına başlanacak olan Halk Elinde Manda Islahı Projesi kapsamında sektörde kısa zamanda büyüme yaşanacaktır.”