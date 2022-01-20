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Yolun karşısına geçmek isterken, ayağının üzerinden kamyonet geçti
Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Karakurt’un ayağının üzerinden kamyonet geçti.
ZONGULDAK 20.01.2022, 13:59
Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Karakurt’un ayağının üzerinden kamyonet geçti.
Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Karakurt’un ayağının üzerinden kamyonet geçti.
Ardından bir anda yerde kalan Yaşar Karakurt için sağlık ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipler Yaşar Karakurt’a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.