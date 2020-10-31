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Yolun karşısına geçerken otobüs çarptı
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN BİR KİŞİYE OTOBÜS ÇARPTI.
ZONGULDAK 31.10.2020, 19:31
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan otobüsün çarptığı bir kişi yaralandı.
Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Ş.’ye (23) plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otobüs çarptı. Yaralı için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisine çarpan otobüsün tespit edilmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.
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