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Yolu olmayan ‘Sofia Evleri’nde çöp kamyonu çamura saplandı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolları su basarken, yolu olmayan ‘Sofia Evleri’nde belediyenin çöp kamyonu kayarak çamura saplandı.
ZONGULDAK 12.09.2022, 18:32
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolları su basarken, yolu olmayan ‘Sofia Evleri’nde belediyenin çöp kamyonu kayarak çamura saplandı.
İlçenin Sofular Mahallesi Veliköyü yolunda bulunan CHP’li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın reklamını bizzat yaptığı "Sofia Evleri"ne giden yollar hala yapılmadı. Site sakinleri mağduriyet yaşayama devam ederken, belediyenin çöp kamyonu topraklı yolda kayarak çamura saplandı. Çamura saplanan belediyenin çöp kamyonunu belediyeye ait iş makinası gelerek çıkarmak için çalışma başlattı.
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