banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İzmir'de ilginç olay: Zabıta memuru kendisine ceza yazdı
İzmir'de ilginç olay: Zabıta memuru kendisine ceza yazdı
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!

Yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ZONGULDAK 15.07.2021, 21:11
Yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
banner502

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ereğli-Zonguldak karayolu üzerinde meydana geldi. 60 DB 732 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsü Mehmet Ç. (36) arka koltukta bulunan suyu almak için döndüğü sırada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Mehmet Ç. ile eşi Fatma (35) ve arka koltukta bulunan çocukları 8 yaşında K.Ç. ve 4 yaşındaki kızı B.Ç. yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla yaralılar ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
27°
açık
banner501