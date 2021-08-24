Yol koşusuna kayıtlar başladı

Çaycuma’da 31 Ekim tarihinde “Koşabiliyorken koş” sloganı ile düzenlenecek 15 kilometrelik yol ve 3 kilometrelik halk koşusunun kayıtlarına başlandı.

İlçede spor altyapısına son dönemlerde büyük yatırımlar yapan Çaycuma Belediyesinin bu alanda farkındalık oluşturmak, her yaştan insanın spor yapmasını sağlamak amacıyla “Koşabiliyorken Koş” adıyla düzenlediği 1. Çaycuma Yol Koşusu kayıtları başladı. 31 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak koşuda 15 kilometre ödüllü yol koşusunun yanı sıra 3 kilometre halk koşusu da yapılacak. Belediye önünden başlayacak koşular, yine aynı yerde son bulacak. 15 kilometre yol koşusunda 18 yaşından büyük olan herkes koşabilecek. 3 kilometrelik halk koşusuna Çaycuma Belediyesi Halk Masası’nın 153 numaralı telefonunu arayarak ya da bizzat belediyeye başvurularak kayıt olunurken, 15 kilometrelik yol koşusunda kayıt, internetteki https://caycumayolkosusu.com/ adresi üzerinden yapılacak. Katılan herkese anı madalyası verilecek yarışmada yaş gruplarına göre dereceye giren yarışmacılara ödüller verilecek.

Birinci gelenlere 1.000 TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere 500 TL ödül verilecek 15 kilometre yol koşusu 19-39 yaş erkek-kadın elit sporcular, 40-49 yaş erkek-kadın veteran, 59-59 yaş erkek-kadın veteran, 60-69 yaş erkek-kadın veteran ve 70+ erkek veteran dallarında yapılacak. Sıralamaya girenlere madalya ve kupa verilecek halk koşusu ise, 15-18 yaş erkek kadın lise dengi okullar, 19-39 yaş erkek-kadın veteran, 40-49 yaş erkek-kadın veteran, 50-59 erkek-yaş kadın veteran, 60-69 yaş erkek-kadın veteran ve 70+ erkek veteran dallarında yapılacak. 15 kilometre yol koşusunun startı saat 10.00’da, halk koşuşuşunun startı ise 10.30’da verilecek. Katılan her sporcuya ayrıca sırt çantası, özel baskılı atlet ve göğüs numarası da armağan edilecek.